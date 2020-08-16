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تعليم

بنك المعرفة المصري يبدأ فعاليات ورشة عمل كتابة المشروعات البحثية .. اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
بنك المعرفة المصرية
بنك المعرفة المصرية
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ياسمين بدوي

أعلن بنك المعرفة المصري ، عن تنظيم ورش عمل للتعرف على كيفية كتابة المشروعات البحثية الزراعية من خلال بنك المعرفة المصري


وقالت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصري: سجل الآن في ورش العمل من CABI عن طريق بنك المعرفة المصري:

 

ورشة عمل لمعرفة كيفية اختيار مصدر التمويل والموضوع البحثي المناسبين اليوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

https://bit.ly/2WH8L6g

 

كما دعا بنك المعرفة المصري لمتابعة ورشة عمل كتابة الجزء البحثي من المشروع بشكل مقنع: يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

https://bit.ly/2ZNg9yS


ودعا ايضا لمتابعة ورشة عمل إعداد الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وبرنامج ادارة المشروع: يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

https://bit.ly/3hq1Eab

 

واشار بنك المعرفة المصري الى امكانية الانضمام لورشة عمل تسليم المشروع، المراجعة، التعاقد واستلام التمويل: يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠، الساعة ٢:٠٠ ظهرًا:

https://bit.ly/2WKR7hT

 

وقال بنك المعرفة المصري :  : سيصلكم رابط المحاضرة منتصف ليلة التسجيل وقبل المحاضرة بنصف ساعة على البريد الالكتروني المسجل به. 

 

و يمكن التعرف على باقي الورش المتاحة من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

https://bit.ly/EKB-Events

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