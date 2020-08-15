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منوعات

شاهد.. رامي صبري يمارس رياضة التنس

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:34 م
رامي صبري
رامي صبري
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محمد بدران


نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر رامي صبري في الصورة بملابس رياضية وهو يمارس رياضة التنس ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويذكر أن أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري،حققت 2 مليون و715 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.

أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها: لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.


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🎾

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

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