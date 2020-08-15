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توك شو

الديهي عن ترسيم الحدود في المتوسط.. «ضربة معلم» لمصر

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:27 م
الديهي
الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إقدام الدولة المصرية على ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط مع اليونان، تعتبر "ضربة معلم"، وهي خطوة استباقية لمصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن ما جرى يعكس وجود نية واستعداد مصري لاقتناص فرص استثمارية حقيقية للتنقيب عن غاز المتوسط.

وأكد أن مصر تطورت وأصبحت لديها طاقة كهربائية جاهزة للتصدير، من بينها اتفاقيات لتوصيل الكهرباء للسودان من 70-80 جيجا وات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في صمت، والإعلام مقصر لأنه لا يلاحق على كم الإنجازات على الأرض. 

وعقب "الديهي": "اتعمل في 6 سنوات ما لم يتم إنجازه في ثلاثين سنة، إننا نصلح ما أفسده الآخرون".

وكانت مصر واليونان أعلنتا في وقتٍ سابق، توقيع اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بالجرف القاري للبلدين، مما لاقى اعتراضا تركيا معتبرين أن تلك الاتفاقية تخالف القانون الدولي.
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