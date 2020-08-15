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الجيش ذراع الشعب.. ناجي شهود: القوات المسلحة ليس لها علاقة بالسياسة.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:36 م
ناجي شهود
ناجي شهود
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هاني حسين
قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن  القوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب .

وأضاف ناجي شهود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة  لا علاقة لها بالسياسة  نهائيا ".

 وتابع  :"  القوات المسلحة لا علاقة لها بتغيير أي نظام ولكن الشعب المصري هو الوحيد القادر على فعل ذلك ".
 
 واكمل :"  أن الأوان لوجود مراكز بحث تصنع الفكر الراقي المحترم في مصر مع الاعتماد على ذكاء المواطن المصري ".

واضاف ناجي شهود:"  حروب الجيل الرابع  يتم إدارتها بطريقة لتأكل المجتمع من داخله كي يشعر الفرد بأنه لا قيمة له كإنسان  ".
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