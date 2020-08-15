الجيش ذراع الشعب.. ناجي شهود: القوات المسلحة ليس لها علاقة بالسياسة.. فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب .





وأضاف ناجي شهود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة لا علاقة لها بالسياسة نهائيا ".





وتابع :" القوات المسلحة لا علاقة لها بتغيير أي نظام ولكن الشعب المصري هو الوحيد القادر على فعل ذلك ".

واكمل :" أن الأوان لوجود مراكز بحث تصنع الفكر الراقي المحترم في مصر مع الاعتماد على ذكاء المواطن المصري ".





واضاف ناجي شهود:" حروب الجيل الرابع يتم إدارتها بطريقة لتأكل المجتمع من داخله كي يشعر الفرد بأنه لا قيمة له كإنسان ".