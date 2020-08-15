عودة الحياه لطبيعتها.. وزير الرياضة يعلق على أزمة مباراة المصري والاسماعيلي

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أزمة فريق المصري البروسعيدي عقب قراره بالانسحاب من مباراة امس امام الاسماعيلي في الجوله الـ 19 من الدوري المصري.









وأكد صبحي في تصريحات لايف لـ صدى البلد، أنه من الطبيعي عودة الحياه لطبيعتها، مشددا ان كرة القدم صناعة وهناك التزامات على الاندية والاتحاد مادية ومعنوية يجب الحفاظ عليها.









وأضاف أن قائمة كل فريق لديها 30 لاعبا، مشددا ان القرار النهائي كان لـ اتحاد الكرة.









وتابع أن اتحاد الكرة يسعى لـ استكمال البطولة، مشددا علي انه في حال تم ايقاف الدوري فالموسم المقبل سيشهد نفس الازمات والتحديات في ظل وجود فيروس كورونا.





وأضاف أن حديثه لا يعني تجاهل الوزارة صحة ومصلحة اللاعبين ولكن الامر فقط ان تعود الحياه مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

