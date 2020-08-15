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للوصول إلى الدولة الفاشلة.. ناجي شهود يكشف طريقة تنفيذ حروب الجيل الرابع.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:33 م
ناجي شهود
ناجي شهود
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هاني حسين
قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه يتم تحويل الدولة إلى دولة فاشلة عن طريق تنفيذ حروب الجيل الرابع.

وأضاف ناجي شهود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم إحداث فقدان الثقة بين الشعب والقيادات ".

 وتابع ناجي شهود :" كما يتم خلال تلك الحروب؛ تقسيم المجتمع إلى طبقات، ووضع الفرد تحت ضغط عصبي ونفسي رهيب، وتصدير مشاكل الديون بشكل كبير". 
 
 واكمل ناجي شهود :"  كل المنظمات  مثل هيومن رايتس ووتش مأجورة وتنفذ أجندات معينة وفق استراتيجية حروب الجيل الرابع ".

ولفت ناجي شهود إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في إسقاط مصر.
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