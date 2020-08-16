الحكومة تقترض 46.75 مليار جنيه لسد عجز الموازنة في أسبوع

تقترض الحكومة خلال الأسبوع الجاري، من الجهاز المصرفي لتوفير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات الاقتراض نيابة عنها من البنوك والشركات عبر أدوات الدين المحلي.
أشار التقرير إلي أنه من المستهدف بيع أجلي 91و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه الأحد و أجلي 182و 364 يوما الخميس المقبل بقيمة 19.5 مليار جنيه.
ذكر التقرير أنه خلال الإثنين القادم ستبيع وزارة المالية استحقاقات 2و 3 و 7 سنوات بقيمة 9.25مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات الاقتراض نيابة عنها من البنوك والشركات عبر أدوات الدين المحلي.
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ذكر التقرير أنه من المخطط اقتراض مبلغ 46.75 مليار جنيه هذا الاسبوع عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة، بإجمالي 3 عطاءات دورية.
أوضح التقرير إنه من المخطط بيع آجال خزانة " 91 و273 و 364 و 182 " يوما بقيمة إجمالي تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
أشار التقرير إلي أنه من المستهدف بيع أجلي 91و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه الأحد و أجلي 182و 364 يوما الخميس المقبل بقيمة 19.5 مليار جنيه.
ذكر التقرير أنه خلال الإثنين القادم ستبيع وزارة المالية استحقاقات 2و 3 و 7 سنوات بقيمة 9.25مليار جنيه.