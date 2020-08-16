المنوفية تسجل أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بنسبة 47.6٪





ترجعت اعداد الإصابات بمرض الجلد العقدى إلى 21 بؤرة عام 2019 مقـابل 46 بـؤرة عـام 2018 بنسبة انخفاض قــدرها 54.3٪، وذلك وفقا ل لنشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء





ويرجـع ذلك وفقا للنشرة الاحصائية إلى فاعـلية طـرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة، وسجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عـــــدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.





ووفقا للبيانات الاحصائية بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 41 بــؤرة عام 2019مقابل 86 بؤرة عام 2018 وذلك بنسبـة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.







