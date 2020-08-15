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رئيس قطاع التعليم: 7 كليات جديدة أضيفت للتنسيق هذا العام .. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:08 م
تنسيق طلاب الثانوية
تنسيق طلاب الثانوية العامة
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إبراهيم القادري
قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق ، إن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ من 400 درجة فأكثر للعلمي و 387 للرياضيات و327.5 للأدبي واكد ان طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 95% عددهم ما يقرب من 66 ألف طالب .

وأضاف السيد عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن بداية مرحلة التنسيق هي عملية تنظيمية وإجرائية أعمال مكتب التنسيق حتي لا يكون هناك استنفاد في الرغبات مؤكد ان طلاب الدور الثاني سيكون هناك الكثير من الكليات المتاحة أمامهم .

وأوضح السيد عطا ،: أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالحد الادنى لاي كلية من الكليات ومن يحدد الحد الادنى هو الطالب نفسه .

وتابع : أن هناك 7 كليات تم اضافتهم هذا العام ومنهم علاج طبيعي واعلام وطب بيطري وذكاء اصطناعي وحاسبات ومعلومات .

واستكمل : أن تنسيق الشهادات العربية المعادلة لهم تنسيق خاص بهم غير مرتبط بالثانوية العامة .
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