رئيس قطاع التعليم: 7 كليات جديدة أضيفت للتنسيق هذا العام .. فيديو

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق ، إن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ من 400 درجة فأكثر للعلمي و 387 للرياضيات و327.5 للأدبي واكد ان طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 95% عددهم ما يقرب من 66 ألف طالب .





وأضاف السيد عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن بداية مرحلة التنسيق هي عملية تنظيمية وإجرائية أعمال مكتب التنسيق حتي لا يكون هناك استنفاد في الرغبات مؤكد ان طلاب الدور الثاني سيكون هناك الكثير من الكليات المتاحة أمامهم .





وأوضح السيد عطا ،: أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالحد الادنى لاي كلية من الكليات ومن يحدد الحد الادنى هو الطالب نفسه .





وتابع : أن هناك 7 كليات تم اضافتهم هذا العام ومنهم علاج طبيعي واعلام وطب بيطري وذكاء اصطناعي وحاسبات ومعلومات .



