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سيارات

هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداى لصناعة السيارات الكورية الجنوبية، رقمًا قياسيًا جديدًا للسيارات الكهربائية بعد تجاوز السيارة كونا الكهربائية لمسافة 1000 كم بشحنة واحدة فقط .

وكانت هيونداي أعلنت عن اختبارات خضعت إليها ثلاث سيارات من موديل كونا الكهربائية بالكامل لثلاثة أيام على حلبة لاوزيتسرينغ الألمانية، قطعت الثلاث سيارات بالترتيب مسافات 1018.7 و1024.1 و1026 كم.

وأوضحت شركة Dekra المعنية بفحص المركبات التي تدير حلبة لاوزيتسرينغ منذ عام 2017، ان الاختبارات التى خضعت لها الثلاث سيارات استمرت لمدة 35 ساعة وكانت بها ثلاثة فرق، اثنان من هيونداي وواحد من AutoBild .

وأضافت شركة Dekra ان الثلاث سيارات التى خضعت للاختبار غير معدلة نهائيا وتستخدم إطارات 215 / 55R17، وتم اطفاء مكيف الهواء وأنظمة الترفيه لكن المصابيح النهارية ظلت مضاءة لتلبية المتطلبات القانونية.

وكانت السرعة المتوسطة للسيارات أثناء الاختبار بين 29-31 كلم/سا، ووفقًا لشركة هيونداي، فإن هذه السرعات تعكس سرعات حركة المرور داخل المدن في أوروبا، بما في ذلك تغييرات السرعة عند إشارات المرور والمناطق السكنية حيث يبلغ الحد الأقصى للسرعة 30 كلم/سا ، وتم تغيير السائق 36 مرة . 

وقال يورغن كيلر المدير العام لشركة هيونداي ألمانيا فى تصريحات رسمية له : "من خلال هذه الاختبارات، أكدت كونا الكهربائية ما يعرفه العديد من عملائنا بالفعل، وهي أنها سيارة كروس أوفر بكفاءة موثوقة وصديقة للبيئة، كما أنها عملية للاستخدام اليومي، ويُمكن للعملاء الذين يقودون كونا الكهربائية أو أي سيارة هيونداي أخرى أن يتوقعوا القيادة لمسافات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن أو الشعور بالقلق من قصر نطاق القيادة".

اما عن سعر السيارة كونا الكهربائية يبدأ سعرها من 39,961 دولار في ألمانيا للإصدار ذي قوة 134 حصان، ويصل إلى 47,988 دولار للإصدار ذي قوة 201 حصان.

هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور
هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور
هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور
هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور
هيونداي كونا الكهربائية تحقق رقما قياسيا جديدا .. فيديو وصور
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