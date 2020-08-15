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بين الناس

سكان شارع المستشفى بطنطا يشكون انتشار القمامة ... شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عبد الفتاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة والباعة الجائلين.

قال في شكواه نحن سكان  شارع المستشفى بطنطا من انتشار القمامة بالشارع  مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة .

وأضاف كما نعاني من وجود الباعة الجائلين مفترشين شارع العشرين وشارع طنطا فى الإسماعلية مما يتسببون في الزحام الشديد بالشوارع .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

للتواصل مع مقدم الشكوى:01009234226

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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