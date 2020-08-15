سكان شارع المستشفى بطنطا يشكون انتشار القمامة ... شاهد

أرسل القارئ أحمد عبد الفتاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة والباعة الجائلين.





قال في شكواه نحن سكان شارع المستشفى بطنطا من انتشار القمامة بالشارع مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة .





وأضاف كما نعاني من وجود الباعة الجائلين مفترشين شارع العشرين وشارع طنطا فى الإسماعلية مما يتسببون في الزحام الشديد بالشوارع .





وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.





للتواصل مع مقدم الشكوى:01009234226



