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مرأة

لكفتة الحاتى 3 مكونات لا تضيفيها أبدا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
لكفتة الحاتى 3 مكونات
لكفتة الحاتى 3 مكونات لا تضفيهم ابدا
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أسماء عبد الحفيظ

خليط الكفتة يحتاج لبعض المكونات حتى يتم ضبط قوامها ولا
تتفكك، ولكن في الوقت نفسه يجب تجنب بعد المكونات الأخرى الممنوع وضعها نهائي لأن لها تأثير سلبي يتلف الكفتة تماما وهو ما نطرحه عليكم في النقاط التالية مع أهم المكونات التى لا ​يجب إضافتها إلى خليط الكفتة حتى يمكن تحضيرها مثل الجاهزة، وفقا لما نشره الشيف الشربيني.

مياه البصل
يعتبر البصل من أهم مكونات التي تؤثر في طعم وقوام الكفتة، وبعد فرم كمية البصل المناسبة لكمية اللحمة االمفرومة، يجب تصفيته وفصل ما به من ماء البصل؛ لأن وجودها يساهم في تفكك العجينة وخلطة الكفتة، بالإضافة إلى أن هذا الماء يمكن استخدامه في تشكيل أصابع الكفتة.

الإضافات الكبيرة
في حال إضافة مكونات وخضروات مختلفة لخليط الكفتة يجب الانتباه لفرم أي إضافات لها لتكون بحجم صغير ومتجانس يناسب خليط وقوام الكفتة؛ لأن المكونات والإضافات المقطعة بحجم كبير تسبب تفكك الكفتة وتتلف قوامها.

الدهون الصناعية
لا يضاف أي دهون صناعية مثل الزيت أو الزبدة لخليط الكفتة لأنها تساعد على تفكك أصابع الكفتة عند تشكيلها، فقط كل ما يحتاجه اللحم أن يتم فرمه مع الدهون الطبيعية البيضاء التي تفرم مع اللحم الأحمر وهو ما يحافظ على انسيابية ودهنية الكفتة ويعطي لها المذاق المميز خاصة عند الشوي.​

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