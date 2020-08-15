AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تسبب كورونا في التليف الرئوي.. تعرف على الأسباب الأخرى للإصابة به

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:01 م
التليف الرئوي
التليف الرئوي
Advertisements
نهى هجرس
يؤثر فيروس كورونا بشكل رئيسي على الرئتين، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف أصيب هؤلاء المرضى بـ التليف الرئوي ، حتى عندما تعافوا من هذه الحالة، الشيء الوحيد الشائع بينهم كان جميعهم مصابون بالتهاب رئوي وقت علاجهم لـ COVID-19.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أسباب وأعراض التليف الرئوي...

التليف الرئوي هو حالة رئوية تقدمية ومزمنة تسبب تندبًا في أنسجة الرئة، يؤدي التندب إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ، مما يجعل الشخص غير قادر على التنفس بشكل صحيح ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو المشي. 


أسباب التليف الرئوي 
عندما تصبح الحويصلات الهوائية في الرئتين تسمى الحويصلات الهوائية قاسية أو سميكة بسبب التندب ، يصبح تزويد الأكسجين لمجرى الدم صعبًا مما يسبب التليف الرئوي.
تشمل بعض أسباب تندب أنسجة الرئة ما يلي: 
الإشعاع 
اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. 
العوامل البيئية والمهنية مثل التعرض للغبار 
عدوى مثل التهاب الكبد أو الهربس. 
العلاج الكيميائي أو الأدوية المضادة للالتهابات. 
الحالات الطبية مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الجلد والعضلات. 
دخان التبغ ملحوظة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطر مصائب كورونا.. حدوث تليف دائم في الرئتين ومضاعفات للمتعافين

١٢ طعاما لعلاج الانسداد الرؤى المزمن

احترس.. أسباب الإصابة بالتلف الرئوي فى زمن الكورونا

بسبب تفشي فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن تليف الرئة.. أستاذ مناعة يكشف الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

احترس.. 6 عوامل تجعلك أكثر عرضة لكورونا وتليف الرئة

تليف الرئة والكورونا

ترشيحاتنا

علاج بـ 15 جنيها وإنتاج 500 جرعة لقاح.. مصر تدخل سباق "لقاحات كورونا"

دار الإفتاء: العين حق فحصنوا أولادكم و بيوتكم وأنفسكم بـ 8 كلمات

في الوقت الإضافي.. حسام أشرف يسجل هدف الفوز للزمالك في مرمى المقاصة.. فيديو

إعدام طبيب يمني بعد صلبه على مبنى حكومي.. والسبب زوجته

جنش ينفعل على إبراهيم نور الدين خلال مباراة الزمالك والمقاصة.. فيديو

مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي الغيطي تثير الجدل بهذه الإطلالة

أبيض X أسود.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها.. شاهد

بعد تسبب كورونا في التليف الرئوي.. تعرف على الأسباب الأخرى للإصابة به