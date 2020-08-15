بعد تسبب كورونا في التليف الرئوي.. تعرف على الأسباب الأخرى للإصابة به

Advertisements

نهى هجرس يؤثر فيروس كورونا بشكل رئيسي على الرئتين، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف أصيب هؤلاء المرضى بـ التليف الرئوي ، حتى عندما تعافوا من هذه الحالة، الشيء الوحيد الشائع بينهم كان جميعهم مصابون بالتهاب رئوي وقت علاجهم لـ COVID-19.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أسباب وأعراض التليف الرئوي...

التليف الرئوي هو حالة رئوية تقدمية ومزمنة تسبب تندبًا في أنسجة الرئة، يؤدي التندب إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ، مما يجعل الشخص غير قادر على التنفس بشكل صحيح ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو المشي.

اقرأ ايضًا | الوقاية من كورونا.. فيتامين "د" يحمى من التليف الرئوي

أسباب التليف الرئوي عندما تصبح الحويصلات الهوائية في الرئتين تسمى الحويصلات الهوائية قاسية أو سميكة بسبب التندب ، يصبح تزويد الأكسجين لمجرى الدم صعبًا مما يسبب التليف الرئوي تشمل بعض أسباب تندب أنسجة الرئة ما يلي: الإشعاع اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. العوامل البيئية والمهنية مثل التعرض للغبار عدوى مثل التهاب الكبد أو الهربس. العلاج الكيميائي أو الأدوية المضادة للالتهابات. الحالات الطبية مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الجلد والعضلات. دخان التبغ ملحوظة





Advertisements