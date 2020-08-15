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منوعات

سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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مريم صليب
حفل الزفاف بالنسبة لأي عروس هو أهم يوم في حياتها ، تبدأ في وضع خطة الزفاف و التواصل مع صديقاتها للإتفاق على ألوان الفساتين التي ترغب العروس أن يرتديها وصيفاتها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،فإن إحدى العرائس في حفل زفافها تعرضت لموقف سيئ للغاية بسبب إحدى صديقاتها التي فاجأت الجميع بملابسها في حفل الزفاف . 

صدمت العروس بأن صديقتها ظهرت في حفل الزفاف بطلة غريبة للغاية ، و خرجت عن الإتفاق التي أبرمته العروس مع صديقاتها من حيث الفستان و الاكسسورات التي سيرتدونها في حفل الزفاف . 

ظهرت الفتاة البالغة من العمر 25 عاما ، في حفل زفاف صديقاتها بفستان أقرب إلى اللون الأبيض و تاج من أحجار كريمة على رأسها يشبه تاج العروس . 

صدمت العروس من ذلك المشهد و انهارت في البكاء ، لأنها خطفت الأنظار فور دخولها المكان و لم يلتفت الحاضرون إلى العروس ، فانهارت في البكاء . 
سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور
سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور
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