سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،فإن إحدى العرائس في حفل زفافها تعرضت لموقف سيئ للغاية بسبب إحدى صديقاتها التي فاجأت الجميع بملابسها في حفل الزفاف .





صدمت العروس بأن صديقتها ظهرت في حفل الزفاف بطلة غريبة للغاية ، و خرجت عن الإتفاق التي أبرمته العروس مع صديقاتها من حيث الفستان و الاكسسورات التي سيرتدونها في حفل الزفاف .





ظهرت الفتاة البالغة من العمر 25 عاما ، في حفل زفاف صديقاتها بفستان أقرب إلى اللون الأبيض و تاج من أحجار كريمة على رأسها يشبه تاج العروس .





صدمت العروس من ذلك المشهد و انهارت في البكاء ، لأنها خطفت الأنظار فور دخولها المكان و لم يلتفت الحاضرون إلى العروس ، فانهارت في البكاء .

حفل الزفاف بالنسبة لأي عروس هو أهم يوم في حياتها ، تبدأ في وضع خطة الزفاف و التواصل مع صديقاتها للإتفاق على ألوان الفساتين التي ترغب العروس أن يرتديها وصيفاتها .