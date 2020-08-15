قادماً من جنوب السودان.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة حاول تهريب 98 ألف دولار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 98 الف دولار مع راكب مصري فور وصوله من جنوب السودان، أخفاها داخل حقائبه وبين جيوب سحرية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمبالغ المالية دون الافصاح عنها، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه .





أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوبا ، اشتبه أحمد علي مدير الجمرك في راكب مصري حاول الخروج مسرعا وسط الركاب ، وبسؤاله اكد انه لا يحمل أي متعلقات تستحق الجمارك ومعه أوراق العمل فقط، قام محمود عبد المولي مامور الجمارك تحت اشراف احمد سيد رئيس قسم الجمارك بتفتيش الراكب ، وتم العثور معه علي 98 الف دولار داخل ملفات ورقية بحقائبه ، تعادل حوالي 1.5 مليون جنيه .



