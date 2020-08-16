مراجعات نهائية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون امتحانات (الدور الثاني)

وقالت وزارة التربية والتعليم في رسالة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة : تستطيع الآن التسجيل على منصة thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثاني









واوضحت وزارة التربية والتعليم ، ان هذه المراجعات يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية).

واكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.



