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تعليم

مراجعات نهائية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة .. عبر هذا الرابط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:08 ص
ثانوية عامة
ثانوية عامة
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون امتحانات  (الدور الثاني)
 
وقالت وزارة التربية والتعليم في رسالة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة : تستطيع الآن التسجيل على منصة  thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثاني


واوضحت وزارة التربية والتعليم ،  ان هذه المراجعات  يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية).
 
واكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة. 

وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠والتي ستبدأ يوم  ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.

و وفقا للجدول المعتمد تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020 ، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 22 اغسطس : اللغة العربية
الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية
ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط

الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية
الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ
الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا
الاحد 30 اغسطس : الديناميكا
الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل
الاربعاء 2 سبتمبر : الاحياء و الفلسفة و الاستاتيكا

 
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