AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع النادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن هدرسفيلد وافق على العرض الثاني المقدم من نادي بيراميدز من أجل ضم صبحي، موضحة على لسان أحد مصادرها بالنادي الإنجليزي: "الصفقة تمت بين الناديين".

وبذلك يصبح رمضان صبحي لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وفقًا للتقارير الإنجليزية بداية من الموسم الجديد.

ويذكر أن اللاعب قد قدم رغبته مؤخرًا والتي تفيد باللعب لصفوف نادي بيراميدز مما جعل اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شريف إكرامي كلمه السر.. بيراميدز يسعى لـ ضم رمضان صبحي.. فيديو

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

الأهلي فى ورطة .. صحيفة إنجليزية تكشف تطورات موقف رمضان صبحي

ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

ميدو: تركي آل الشيخ ليس له علاقة بأزمة رحيل رمضان صبحي

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

ترشيحاتنا

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

أخبار الفن.. الموت يفجع خالد النبوى.. تفاصيل استعانة عمرو دياب بعائلته في أعماله.. 6 وفيات تضرب الوسط الفني.. علاقة فرقة رضا بانهيار عقار قصر النيل

أحمد فتحي يطلب المساواة بـ رمضان صبحي في بيراميدز ويهدد بالبقاء في الأهلي

إعدام طبيب يمني بعد صلبه على مبنى حكومي.. والسبب زوجته

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة