تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع النادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا لصحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن هدرسفيلد وافق على العرض الثاني المقدم من نادي بيراميدز من أجل ضم صبحي، موضحة على لسان أحد مصادرها بالنادي الإنجليزي: "الصفقة تمت بين الناديين".





وبذلك يصبح رمضان صبحي لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وفقًا للتقارير الإنجليزية بداية من الموسم الجديد.





ويذكر أن اللاعب قد قدم رغبته مؤخرًا والتي تفيد باللعب لصفوف نادي بيراميدز مما جعل اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي