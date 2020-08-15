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أخبار العالم

مجلس الأمن ورفض تمديد حظر السلاح على إيران.. هل فشلت دبلوماسية ترامب؟

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني
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قسم الخارجي
فشلت جهود الولايات المتحدة في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، ووجه مجلس الأمن يوم الجمعة، صفعة مدوية للرغبة الأمريكية، في حين استمتعت طهران بالقرار، بينما يعتبر محللون النتيجة بمثابة سقطة جديدة للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



وعقب قرار مجلس الأمن، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة، التي حصلت على دعم جمهورية الدومينيكان فقط من بين أعضاء المجلس الـ15 عانت من "إذلال". فيما أشارت وزارة الخارجية إلى الفشل التاريخي الذي أدى إلى عزل واشنطن.



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في المقابل، يعتبر منتقدو ترامب ذلك الفشل أحدث مثال على إخفاقات إدارته فيما يتعلق بإيران تحت قيادة وزير الخارجية مايك بومبيو.


ويرى نيكولاس بيرنز الأستاذ في كلية جون ف. كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد ، إن القرار يجسد عزلة واشنطن المتزايدة على المسرح الدولي، موضحا أن أخطاء ترامب أعطت إيران "نصرا لا تستحقه" بعدما وحد أسلافه العالم ضد طهران.


فيما يقول السناتور الديمقراطي كريس مورفي، وهو من أبرز منتقدي ترامب، إن الهزيمة هي نتيجة لوضع أشخاص بدون خبرة دبلوماسية مسؤولين عن المشاريع الدبلوماسية.


ووفقا للاتفاقيات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)، فإن إجراءات تقييد تزويد إيران بالمعدات العسكرية مؤقتة وتنتهي في 18 أكتوبر المقبل.


وقال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار حاسم للدفاع عن الأمن والاستقرار الدوليين ذنب لا يغتفر.
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