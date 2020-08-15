وصلة غزل من ميدو في ناشئ الزمالك بعد الفوز على المقاصة

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللاعب حسام اشرف ناشئ الزمالك, بعد أن سجل هدف الفوز للأبيض على مصر المقاصة في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.
وكتب ميدو " قائلا: "حسام أشرف باين إنه لاعيب عنده شخصية الزمالك، هيبقى لاعيب كبير".
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وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفوز على نظيره مصر المقاصة في المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة قبل قليل في إطار مباريات الدوري العام .