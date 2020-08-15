وصلة غزل من ميدو في ناشئ الزمالك بعد الفوز على المقاصة

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وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفوز على نظيره مصر المقاصة في المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة قبل قليل في إطار مباريات الدوري العام .



