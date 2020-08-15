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محافظ القاهرة: لجنة هندسية ستعلن سبب انهيار عقار قصر النيل خلال أيام

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:54 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه فور انهيار عقار  بشارع قصر النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا قامت الأجهزة المعنية والحماية المدنية بالتعامل على الفور، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار،وحتى الآن اللجنة لم تنته من عملها
،  وتابع:"خلال أيام قليلة سوف نقف على أسباب الانهيار".

وأضاف " عبد العال"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقار المنكوب تأسس منذ أكثر من 70 عامًا، ولم تظهر عليه أية شواهد تقول أنه ليس بحالة جيدة

، وتابع:"محدش يقدر يسبق الأحداث ويقول سبب الانهيار والأمر متروك للأجهزة المعنية واللجنة الهندسية".

ولفت "عبد العال"، إلى أن الأجهزة المعنية تتعامل مع المنكوبين 

وقال:"يتم التعامل مع  3 أشخاص تحت الانقاض الآن"، لافتًا إلى أن العقارات المجاورة بحالة جيدة وتم فحصها للتأكد من ذلك وتبين أنها بحالة جيدة.

واشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، على سبيل الاحتراز، وعندما أكدت اللجنة أن العقار لا يوجد منه أية مخاوف وبحالة سليمة تم إعادة السكان على الفور.
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