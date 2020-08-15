بعد هدفه أمام مصر المقاصة.. أحمد عيد عبد الملك يشيد بـ حسام أشرف

علق احمد عيد عبد الملك على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنتيجة 1:0 على نظيره مصر المقاصة في المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة قبل قليل في إطار مباريات الدوري العام .









وكتب احمد عيد عبد الملك على صفحته بموقع "تويتر"‏ "حسام اشرف نظرتي فيه مش هتخيب لاعيب عنده شخصية 👏🇦🇹❤️".









وسجل حسام اشرف البديل الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي.









وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 38 نقطة ويستقر الزمالك في المركز الثاني، بينما يستقر مصر للمقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.



