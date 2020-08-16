AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

حادث غريب بين بوجاتي شيرون و بورشه 911 ومرسيدس بنز .. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

نشر عدد من عشاق السيارات مقطع فيديو قصير لحادث مؤسف وقع على منحدر خطر بين ثلاث سيارات ومنزل متنقل وهم بوجاتي شيرون و بورشه 911 ومرسيدس بنز .

ويقول ناشر مقطع الفيديو أن الحادث المؤسف قد حدث بسلاسل جبال الألب السويسرية وبالتحديد فى ، ممر جوتهارد السويسري المشهور عالميًا بمنحنياتها وأنفاقه ومناظره الطبيعية الاستثنائية وهو طريق جبلي ضيق ملتوي .

واضاف ان اسرع سيارة فى العالم وهى بوجاتي شيرون كانت على ما يظن تريد ان تعبر من امام السيارة بورشه 911 ، لتصطدم السيارتان معًا بسيارة مرسيدس، كما اصطدمت بوجاتي بالمنزل المتنقل.

وهذا ما يتضح خلال مقطع الفيديو الذى تم تصويره بمصادفة اثناء مرور صاحب المقطع ، ان هناك الأضرار حدثت لواجهة شيرون الأمامية، بالإضافة إلى تضرر سيارة بورشه 900 كاريرا GTS بشكل كبير، مع تضرر كل من سيارة مرسيدس بنز والبيت المتنقل أيضًا.

وعلى الفور قامت السلطات النمساوية بإغلاق الممر الجبلي لثلاث ساعات لتنظيف الفوضى، ونأمل بالطبع أن يتعافى جميع المصابين بشكل كامل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على علاقة مرسيدس بمخترع أول سيارة بنزين في التاريخ

حكاية سيارة أميتاب باتشان أهداها لعاشق السيارات

سباق تسارع جديد بين بورشه 918 سبايدر وبوجاتي شيرون .. فيديو

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

حادث بـ ٣ ملايين جنيه إسترليني.. اصطدام مرسيدس بعربة بورش و بوجاتي تشيرون .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

أحمد فتحي يطلب المساواة بـ رمضان صبحي في بيراميدز ويهدد بالبقاء في الأهلي

بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل

مذبحة البِشعة.. الاعدام لـ 3 أشخاص والمؤبد لـ 8 آخرين

بكاش مايوه .. داليا مصطفى تثير الجدل على شاطئ البحر.. شاهد

صالح جمعة يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور

لو أولادك بيحبوها.. طرق حفظ البطاطس دون تغير لونها

بعد أسابيع من الكارثة.. انشطار سفينة النفط اليابانية المنكوبة إلى نصفين.. صور