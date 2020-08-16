حادث غريب بين بوجاتي شيرون و بورشه 911 ومرسيدس بنز .. فيديو

نشر عدد من عشاق السيارات مقطع فيديو قصير لحادث مؤسف وقع على منحدر خطر بين ثلاث سيارات ومنزل متنقل وهم بوجاتي شيرون و بورشه 911 ومرسيدس بنز .

ويقول ناشر مقطع الفيديو أن الحادث المؤسف قد حدث بسلاسل جبال الألب السويسرية وبالتحديد فى ، ممر جوتهارد السويسري المشهور عالميًا بمنحنياتها وأنفاقه ومناظره الطبيعية الاستثنائية وهو طريق جبلي ضيق ملتوي .

واضاف ان اسرع سيارة فى العالم وهى بوجاتي شيرون كانت على ما يظن تريد ان تعبر من امام السيارة بورشه 911 ، لتصطدم السيارتان معًا بسيارة مرسيدس، كما اصطدمت بوجاتي بالمنزل المتنقل.

وهذا ما يتضح خلال مقطع الفيديو الذى تم تصويره بمصادفة اثناء مرور صاحب المقطع ، ان هناك الأضرار حدثت لواجهة شيرون الأمامية، بالإضافة إلى تضرر سيارة بورشه 900 كاريرا GTS بشكل كبير، مع تضرر كل من سيارة مرسيدس بنز والبيت المتنقل أيضًا.

وعلى الفور قامت السلطات النمساوية بإغلاق الممر الجبلي لثلاث ساعات لتنظيف الفوضى، ونأمل بالطبع أن يتعافى جميع المصابين بشكل كامل .