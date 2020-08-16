AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم .. تربية فنية حلوان تتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:02 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. 

اقرأ أيضا :

وتتابع كلية التربية الفنية  بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

اقرأ أيضا: 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.


وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية لتنسيق 2020

تنسيق 2020.. حلق الشعر على 1 والطول لا يقل عن 165.. شروط دخول اختبارات قدرات تربية رياضية حلوان

اليوم.. الجامعات تبدأ اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية

تربية موسيقية حلوان تبدأ اختبارات القدرات.. اليوم

تربية رياضية بنات حلوان تبدأ اختبارات القدرات .. ١٥ أغسطس

لطلاب تنسيق 2020.. 9 طرق لسداد مصروفات اختبارات القدرات بجامعة حلوان إلكترونيا.. وتعرف على الأدوات اللازمة لدخول اختبارات كليات الفنون

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

أخبار الفن..أحمد فهمي: هنا الزاهد زنانة.. وهالة صدقي برفقة محمد فؤاد وإلهام شاهين من الإجازة الصيفية

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

مرتضي منصور: أتشاءم من إستاد السلام والأهلي مأجره مفروش

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده