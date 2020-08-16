اليوم .. تربية فنية حلوان تتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وتتابع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وتتابع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.









وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.



