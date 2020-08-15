تموين البحيرة يحرر 13 محضر مخالفة للمخابز وضبط 11900 قطعة مستلزمات سباكة مجهولة المصدر

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز إتياي البارود.





أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخابز بلدية تقوم بانتاج خبز ناقص الوزن ما بين10,الى 27 جراما، كما تم ضبط 4 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وكذلك ضبط أحد المخابز غير محتفظ بسجل التفتيش.





كما أسفرت أيضا عن ضبط أحد الشركات تقوم بشراء كميات كبيرة من مستلزمات السباكة والصرف الصحي ووصلات السباكة من شركات غير معروفة ومجهولة المصدر وتقوم بإعادة تعبئتها مرة أخرى فى اكياس وكراتين ووضع اسم تجارى معروف لشركات كبيرة وطرحها بالأسواق وتم ضبط كمية قدرها 11900 قطعة محبس وكوع لحام و قطع أخرى.





وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.