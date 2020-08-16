قبل ظهورها رسميا.. بورشه باناميرا توربو 2021 تحطم رقما قياسيا جديدا .. فيديو

أعلنت شركة بورشه ان النسخة الإنتاجية من باناميرا توربو 2021 استطاعت تسجيل رقم قياسي جديد على حلبة نوربورجرينج الألمانية، قبل الاعلان الرسمى عنها خلال الاختبارات التى تخدع اليها .





قال بورشه فى بيان لها ان السيارة باناميرا توربو 2021 أنهت جولة كاملة في 7 دقائق و 29.81 ثانية، بوجود سائق الاختبار "لارس كين" خلف عجلة القيادة، واكتملت الجولة القياسية في 24 يوليو 2020.





لتصبح بذلك أسرع سيارة سيدان فاخرة رياضية في العالم، متفوقة على سيارة مرسيدس AMG GT 63 S، التي قطعت الحلبة في 7 دقائق و 30.11 ثانية.





وهناك تعديلات بسيطة قد حلت على السيارة باناميرا توربو 2021 وهى مقعد سباق ونظام حماية من الانقلاب، و تركيب إطارات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 التي تم تطويرها خصيصًا لباناميرا الجديدة وستكون متاحة اختياريًا عند طرح السيارة للبيع.





ولم تعلن حتى يومنا هذا اى تفاصيل رسمية عن السيارة باناميرا توربو 2021 ، الا اننا نعلم ان السيارة ستتوفر بفئة S مع محرك بقوة 630 حصان .