هويدا دويدار تكتب: جروح لابد أن تندمل





إن الأمور المتصاعدة يوما بعد يوم بين المغتربين والمواطنين، فهى جروح لابد أن تندمل، فالمشهد أصبح سيئا جدا، حيث ينظر المواطن للمغترب نظرة دونية أحيانا فيراه عبئا أو أجيرا وهذا لا يعيب هذا المكافح بشرف وما يحصل عليه من أجر فهو نظير ما قدمه من عمل . وفئة أخرى تراه يستحق العطف إلا أنه لم يستجد أجره يوما وعمله تاج على رؤوس الجميع، مما أثار حفيظة البعض.





والمتفهم للأمر يرى أن طبيعة العمل ليس بالأمر الهام فهى أرزاق مقسمة .وكل منا يحتاج إلى الأخر مهما كانت المكانة، لذلك فالنظرة الدونية مرفوضة، حيث أن الأمور تحولت إلى مشاعر سلبية وجعلت الأمور تنجرف إلى منحنى متصاعد سيسبب الكثير من الأزمات .





لذلك يجب أن نشير للأمر بطريقة أخرى وهو المستوى الإنسانى.. فما تفعله العلاقات الإنسانية ومشاعر الود وإظهار الاحترام للآخرين فهو مفتاح الأبواب المغلقة، فتعميم الإنسانية بين الشعوب له وقعه على القلوب، فما تفعله الحكومات من علاقات دبلوماسية أو قطع العلاقات ليس للشعوب دخل بها فنحن كشعوب عربية عدونا واحد.





وتحكم علاقاتنا النزعة الفطرية التى خلقنا الله عليها فجميعنا يحب ويكره ويميز ويقترب ويبتعد ويقدر ويعبر ويستحى، فنحن لم نختلف يوما لذلك أوصانا النبى بالابتسام فى وجوه بعضنا البعض وخص تلك الابتسامة بتشبيهها بالصدقة، أسوة بحديث رسول الله (تبسمك فى وجه أخيك صدقة) صدق رسول الله، والمقصود بأخيك هنا أخيك الإنسان على المطلق، فنحن نتغافل رغم فهمنا للحقائق!!، فلماذا لا نستمع الى صوت العقل ولانترك للغضب المفرط مساحة للتحكم فى المشهد، إن النفس البشرية شديدة التعقيد والسيطرة عليها من الجهاد .لذلك الجزاء عظيم لقول رسول الله(ليس الشديد الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب )صدق رسول الله (ص).









إن العلاقات الإنسانية لها ضوابطها وأسسها فهى فلسفة ومرآة شفافة تعكس مدى التوازن النفسى فى تقبل الأخرين ، وإعطائهم المساحة الكافية للأخطاء وتقبل الأعزار، لأن السلوكيات الإنسانية تحكمها الكثير من الضغوط وكثيرا ما تؤثر عليها المثيرات، لذلك فقد إهتم الإسلام بالإنسان وأعطى له مكانته المميزة بين باقى مخلوقات الله، فإهانة الانسان لأخيه بأى شكل من الأشكال والتقليل من شأنه يعد اثمًا كبيرا، .فكم من مغمور فى الأرض مشهور فى السماء، فالأثر النفسى الكبير ، وكثيرا ما يسبب الكراهية والبغضاء .والعكس ، فكيف لنا أن نشز عن فطرتنا ؟؟