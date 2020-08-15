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أخبار البلد

استشاري "بالثروة السمكية" يكشف تفاصيل إنشاء أحدث مشروع للاستزراع المكثف .. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور مجدى الجزار استشارى المزارع السمكية بالهيئة العامة للثروة السمكية أنه  تم إنشاء أحدث نموذج للاستزراع السمكى المكثف ، ينتج 30 كيلو من الأسماك فى متر المياه ويستخدم تكنولوجيا التهوية السطحية والعميقة . 

وقال الدكتور مجدى الجزار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الاستزراع السمكى المكثف يعنى إنتاج 30 كيلو أو أكثر من الأسماك فى متر المياه الواحد ، بمعنى أن حوض صغير من 12 متر يمكنه إنتاج 3 طن من أسماك البلطى ، لافتا الى نجاح تنفيذ نوذج الاستزراع السمكى المكثف بجمعية أحمد عرابى باستخدام بدلات للتهوية السطحية ومواتير للتهوية القاعية وحقن الأكسوجين فى المياه لتعظيم الفائدة من متر المياه . 

وأوضح الجزار ، أن النموذج المقام عليه المزرعة بمساحة فدانين ومتوقع إنتاج 60 طن من اسماك البلطى ، وبه 6 أحواض 12 متر و6 احواض 8 متر و6 أحواض 16 متر بأجمالى أنتاج 150 طن وتكلفة الحوض 34 الف جنيه شاملة شبكة الصرف والرى ، حيث يتم زراعة بالأحواض المكثفة ثم الشبه مكثفه ، ثم استخدام المياه مرة أخرى فى زراعة النباتات ، لافتا الى هذا النموذج سيتم تعميمه فى المزارع السمكية والتى يصل مساحتها الى 300 الف مزرعة ، وتحويلهم الى مزارع للإنتاج المكثف لزيادة الإنتاج السمكى الى 3 مليون طن وتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عامين فقط . 


https://www.youtube.com/watch?v=D3QSXvaZBNA
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