استشاري "بالثروة السمكية" يكشف تفاصيل إنشاء أحدث مشروع للاستزراع المكثف .. تفاصيل

قال الدكتور مجدى الجزار استشارى المزارع السمكية بالهيئة العامة للثروة السمكية أنه تم إنشاء أحدث نموذج للاستزراع السمكى المكثف ، ينتج 30 كيلو من الأسماك فى متر المياه ويستخدم تكنولوجيا التهوية السطحية والعميقة .





وقال الدكتور مجدى الجزار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الاستزراع السمكى المكثف يعنى إنتاج 30 كيلو أو أكثر من الأسماك فى متر المياه الواحد ، بمعنى أن حوض صغير من 12 متر يمكنه إنتاج 3 طن من أسماك البلطى ، لافتا الى نجاح تنفيذ نوذج الاستزراع السمكى المكثف بجمعية أحمد عرابى باستخدام بدلات للتهوية السطحية ومواتير للتهوية القاعية وحقن الأكسوجين فى المياه لتعظيم الفائدة من متر المياه .





وأوضح الجزار ، أن النموذج المقام عليه المزرعة بمساحة فدانين ومتوقع إنتاج 60 طن من اسماك البلطى ، وبه 6 أحواض 12 متر و6 احواض 8 متر و6 أحواض 16 متر بأجمالى أنتاج 150 طن وتكلفة الحوض 34 الف جنيه شاملة شبكة الصرف والرى ، حيث يتم زراعة بالأحواض المكثفة ثم الشبه مكثفه ، ثم استخدام المياه مرة أخرى فى زراعة النباتات ، لافتا الى هذا النموذج سيتم تعميمه فى المزارع السمكية والتى يصل مساحتها الى 300 الف مزرعة ، وتحويلهم الى مزارع للإنتاج المكثف لزيادة الإنتاج السمكى الى 3 مليون طن وتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عامين فقط .







