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أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت،  وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي.
وأشارت بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الإصابتين بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في المستوطنات القريبة من السياج مع قطاع غزة بفعل تجدد نشاط "الإربــ ـاك الليـ لي" .

وأشارت إلى أن هناك حوالي 300 من المتظاهرين يقومون بإحراق الإطارات وإلقاء المتفجرات والقنابل اليدوية على السياج الحدودي، كما تم منع عدة محاولات لاختراق السياج، وتستخدم قوات الجيش وسائل لتفريق المتظاهرين.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن حوالي 19 حريقا على الأقل نشبوا في مستوطنات غلاف غزة بفعل إطلاق البالونات الحارقة.
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