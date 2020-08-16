دراسة: 1. 3 مليار شخص في العالم يستخدمون ألعاب الفيديو

كشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية.
وبحسب موقع Game Rant فإن 8 % من نسبة 3.1 مليار شخص من الذين يلعبون ألعاب الفيديو يمتلكون أجهزة مخصصة للألعاب مثل أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس وغيرها، وأن نسبة 48% منهم يقومون باللعب على أجهزة الكمبيوتر.
وتقسم الدراسة اللاعبين بحسب القارات، حيث تعتبر قارة آسيا هى أكثر قارة تحتوى على أكثر عدد من لاعبى ألعاب الفيديو ب 42. 1 مليار لاعب ، وتأتى أوروبا في المرتبة الثانية ب 668 مليون مستهلك للألعاب، وفي المرتبة الثالثة أمريكا اللاتينية ب 383 مليون مستهلك ، ثم أمريكا الشمالية بـ 261 مليوناً.
ويقوم 7 % من هؤلاء اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بممارسة الألعاب على هواتفهم الذكية، وشهدت الألعاب أيضًا نموًا من خلال زيادة وصولها إلى عدد أكبر من اللاعبين الجدد من خلال التطبيقات المجانية.
ويسمح للاعبين المكفوفين والصم بلعب الألعاب بخيارات إمكانية الوصول الخاصة بها، وبخيارات تتوافق معهم، ويعتبر العام الحالى 2020 هو أكثر الأعوام ممارسة لألعاب الفيديو منذ تفشى فيروس كورونا.