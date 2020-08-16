دراسة: 1. 3 مليار شخص في العالم يستخدمون ألعاب الفيديو

كشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو ، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية.





وبحسب موقع Game Rant فإن 8 % من نسبة 3.1 مليار شخص من الذين يلعبون ألعاب الفيديو يمتلكون أجهزة مخصصة للألعاب مثل أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس وغيرها، وأن نسبة 48% منهم يقومون باللعب على أجهزة الكمبيوتر.





وتقسم الدراسة اللاعبين بحسب القارات، حيث تعتبر قارة آسيا هى أكثر قارة تحتوى على أكثر عدد من لاعبى ألعاب الفيديو ب 42. 1 مليار لاعب ، وتأتى أوروبا في المرتبة الثانية ب 668 مليون مستهلك للألعاب، وفي المرتبة الثالثة أمريكا اللاتينية ب 383 مليون مستهلك ، ثم أمريكا الشمالية بـ 261 مليوناً.





ويقوم 7 % من هؤلاء اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بممارسة الألعاب على هواتفهم الذكية، وشهدت الألعاب أيضًا نموًا من خلال زيادة وصولها إلى عدد أكبر من اللاعبين الجدد من خلال التطبيقات المجانية.



