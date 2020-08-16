تعبت ومش قادر تستحمل الحر ... إليك 4 مشروبات بمفعول السحر

كشف موقع doctors، عن قائمة ببعض المشروبات الصحية التي يجب على المرء تناولها في الصيف.

1. النعناع

النعناع عشب شائع يمكنك مساعدته في البقاء باردًا في الصيف. النكهة الطازجة والنعناع منعشة للغاية. يمكنك استخدام أوراق النعناع بعدة طرق. يمكن أن تكون أوراق النعناع لتحضير الصلصات. يمكن إضافتها إلى المشروبات وتعزز النكهة. خلال فصل الصيف ، يجب تحضير مشروبات التخلص من السموم لأنها قد تساعدك على التخلص من السموم. يمكنك تحضير مزيل للسموم بأوراق النعناع. في وعاء من الماء ، أضيفي الخيار والفواكه المفضلة لديك وأوراق النعناع. يمكنك زراعة أوراق النعناع في المنزل واستخدامها كل يوم.

2.نبات الاملج

Amla مليء بفيتامين C. فهو يترك تأثير تبريد على الجهاز الهضمي. إنه عشب قوي للغاية يمكنه تعزيز المناعة ويوفر لك العديد من العناصر الغذائية. Amla مفيد لمرضى السكر أيضًا. يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم أيضًا. إن إضافة amla إلى نظامك الغذائي أمر بسيط للغاية. يمكنك تجربة عصير amla أو حلوى amla أو ببساطة تناولها نيئة.

خشب الصندل

يترك خشب الصندل أيضًا تأثيرًا مُبردًا على جسمك. يمكن تحويل هذه العشبة إلى عجينة لتطبيقها على الجلد. سوف يساعدك على محاربة مشاكل البشرة بالإضافة إلى إبقائك هادئًا.

