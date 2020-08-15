نجوي سمير الإسكندراني تكشف عن دور والدها الوطني.. فيديو

قالت نجوى سمير الاسكندراني ، إن والدي في سن 19 عاما كان له دور وطني كبير وهذا كان بمساعدة المخابرات المصرية .
وأضافت نجوى سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، أن الأستاذ رفعت جبريل هو من كان يدرب أبي علي الأعمال المخابراتية مؤكدة أن والدها لم يكن شخصية عادية .
وأوضحت نجوى سمير، أن والدي كان شخصًا حكيمًا وكان يحب جميع الناس وقلبه كان مثل قلب الأطفال وكان شخصا بسيطا .
وتابعت: أن والدي كان يأخذ الحياة بأبسط طرقها والجميع سأل عليه أثناء مرضه وهناك جدار من الحب من المصريين لوالدي .
واستكملت: أن الجميع يذكر أبي بالخير وهذا إضافة إليّ ولجميع أخوتي .