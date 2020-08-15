نجوي سمير الإسكندراني تكشف عن دور والدها الوطني.. فيديو

قالت نجوى سمير الاسكندراني ، إن والدي في سن 19 عاما كان له دور وطني كبير وهذا كان بمساعدة المخابرات المصرية





نجوى سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، أن الأستاذ رفعت جبريل هو من كان يدرب أبي علي الأعمال المخابراتية مؤكدة والدها لم يكن شخصية عادية . وأضافتنجوىديإمالأستاذأبيأن





وأوضحت نجوى سمير، أن والدي كان شخصًا حكيمًا وكان يحب جميع الناس وقلبه كان مثل قلب الأطفال وكان شخصا بسيطا .





وتابعت: أن والدي كان يأخذ الحياة بأبسط طرقها والجميع سأل عليه أثناء مرضه وهناك جدار من الحب من المصريين لوالدي .



