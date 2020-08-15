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توك شو

نجوي سمير الإسكندراني تكشف عن دور والدها الوطني.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:57 م
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
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إبراهيم القادري
قالت نجوى سمير الاسكندراني ، إن والدي في سن 19 عاما كان له دور وطني كبير وهذا كان بمساعدة المخابرات المصرية .

وأضافت نجوى سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، أن الأستاذ رفعت جبريل هو من كان يدرب أبي علي الأعمال المخابراتية مؤكدة أن والدها لم يكن شخصية عادية .

وأوضحت نجوى سمير، أن والدي كان شخصًا حكيمًا وكان يحب جميع الناس وقلبه كان مثل قلب الأطفال وكان شخصا بسيطا  .

وتابعت: أن والدي كان يأخذ الحياة بأبسط طرقها والجميع سأل عليه أثناء مرضه وهناك جدار من الحب من المصريين لوالدي .

واستكملت: أن الجميع يذكر أبي بالخير وهذا إضافة إليّ ولجميع أخوتي .
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