حبس مدير مصنع لحيازته 2 طن لحوم فاسدة في القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن سلع غذائية مقطعات كبدة ولحوم وبانيه دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وامرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لاعدامها عقب صدور قرار بشانها.





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (٢ طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



