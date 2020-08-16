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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للخونة والعملاء.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%..آخر وصايا شويكار قبل وفاتها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم التخطيط منذ شهرين لمؤتمر من أجل حشد الناس لهدم مؤسسات الدولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والخونة والعملاء.

عرض الإعلامي أحمد موسى،  تصريحات وليام انجدال خبير شؤون سياسية أمريكية التي تحدث فيها عن دور امريكا في تغيير  النظام في مصر بمساعدة الإخوان في 2011.

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على تغريدة منسوبة للاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تركية، يهاجم فيها الإمارات بعد إعلانها إبرام اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، لتكون الدولة الخليجية الأولى والثالثة عربيًا بعد مصر والأردن.

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن من خلال قوات إنفاذ القانون والمحافظين ونوابهم ومديريات الأمن تم تنفيذ 7613 حالة إزالة على مستوى الجمهورية بمساحة 2 مليون و240 ألف متر مربع .

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي, إنه قد تم التوصل بعد الابحاث إلي تركيبة من دواءين موجودين يتم استخدامهما في علاج أمراض أخري غير كورونا مع مجموعة من التغيير من مركبات تلك الأدوية عن طريق النانو تكنولوجي بإنتاج مركب يمكنه علاج كورونا.

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ،: إننا تلقينا العديد من الشكاوي ومنها مشكلة المصروفات الخاصة بالترم الثاني للعملية التعليمية ومن له القرار الأخير هي وزارة التربية والتعليم .

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب كل العقول  ولكننا لا نعلم المخطط والمنفذ  للمحتوى الذي ينتشر عبرها.

نعت الفنانة عفاف شعيب، النجمة شويكار قائلة: "كان عليها خفة دمة محصلتش وكنا بنتكلم بالساعات، ولكن مكنش عندها هاتف محمول وكانت تفضل استخدم تليفون البيت الأرضي ومكنتش تحب المحمول"، مشيرة إلى أنها كانت تعيش بمفردها ولكن ابنتها كانت دائمة التردد عليها وأشقائها.


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