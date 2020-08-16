Berlin Brawl سباق افتراضي جديد من تنظيم BMW

بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -14 لجأت معظم شركات السيارات الى تحويل سابقاتها العالمية الاكثر انتشارا وشهرة حول العالمي الى افتراضية بسبب التباعد الاجتماعي والخوف من الاصابة بالعدوى .

ومؤخرا أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية عن رعايتها للدعاية والاعلان لحدث Berlin Brawl للالعاب الالكترونية و المقام في برلين .

واوضحت شركة BMW فى بيان رسمى لها ان السباق الافتراضي الجديد سيكون عبارة عن تنافس نجوم فريقي LL G2 Esports و Fnatic فى مبارايات افتراضية وسيحضر بها جمهور الفريقين ولكن من خلال شاشات العرض والكمبيوتر .

وأضافت الشركة أن أول حدث بين الفريقين سيكون بعنوان "United in Rivalry“ ،و تتنافس 5 من فرق الرياضات الإلكترونية بانتظام كشركاء لشركة BMW .

وهم فرق G2 Esports و Fnatic ، بالاضافة الى مشاركة بعض المشجعين من خلال فريق LoL للعب في الفريق مع أبطالهم.

ويمكن لعدد كبير من المعجبين والمشجعين حول العالم متابعة المباريات على البث المباشر الذى تنظمه الشركة والتحدث إلى أبطالهم مباشرةً عبر الدردشة .