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حوادث

حبس أمين عهدة لحيازته 25 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب.

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط أمين عهدة إحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (25طن أرز تموينى ) غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب.

وتبين وجود تغير فى الخواص الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من حائزى البطاقات التموينية .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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