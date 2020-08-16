علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

تناول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قول الله تعالى : {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} .





واكد جمعة أن هذا هو تقرير العقيدة، بأن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، وأنه ليس معه إلهٌ آخر، وأن كل ما سواه من العالم فهو على الفناء؛ لأنه يحتاج في وجوده إلى الله، واللهُ لا يحتاج في وجوده إلى شيء.





ولذلك فإنه مع قدرته اللامتناهية، وعلمه اللامحدود، يقول للشيء: كُنْ فيكون، هذا هو أصل العقيدة. واللهُ سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الشرَّ، وهو الذي يخلق الخيرَ، وهو الذي يخلق الكمالَ، ويخلق النقصَ، وهو الذي يخلق الصحةَ والمرض. وله حكمة في جريان ذلك في الكون. وحكمته قد ندركها، وقد لا ندركها، وقد يتأخر إدراكنا لها، وقد نفهمها بعمق، وقد لا نفهمها.





وتابع جمعة قائلا: اللهُ سبحانه وتعالى: واسع، لا يحيط بعلمه أحد، وهو يحيط بنا، {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ... }، {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} ،{ ... وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} «رُفعت الأقلام، جفت الصحف، واعلم أن اللهَ إذا أرادك بخيرٍ فلا راد له، ولو اجتمع أهل الأرض جميعًا على أن ينفعوك بشيءٍ لا ينفعوك إِلَّا بشيءٍ قد كتبه اللهُ لك، ولو أجمعوا على أن يضروك بشيءٍ لن يضروك إِلَّا بشيءٍ قد كتبه اللهُ عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف».





واستطرد: هذا أساس العقيدة: أنه لا نفع في الكون، ولا ضرر في الكون، إِلَّا من عند الله؛ ولذلك إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، وإذا أردت أن تستعين فاستعن بالله. كل هذه الرسوم وكل هذه الأسباب، في حَقِّ اللهِ سبحانه وتعالى: ليست بشيء. توكل على الله، ثِقْ فيما في يدِ الله أكثر من ثقتك فيما في يدك.





{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ... } هذا الخير يصيب به مَنْ يشاء من عباده، ويمنعه مَنْ يشاء من عباده. { ... وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} يغفر الكثير، ولو أنه حاسبنا على ما صدر منا، لهلكنا في الدنيا والآخرة.



