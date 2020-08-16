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رئيس اتحاد كمال الأجسام: تعجل الشباب في بناء فورمة يجعلهم يقبلون على المنشطات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، إن المنشطات مجهولة المصدر تهدد حياة الشباب الراغبين في بناء جسم مثالي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "تعجل الشباب في بناء فورمة وشكل مثالي يجعلهم يقبلون على تناول المنشطات والهرمونات".

وأردف: "الطريقة الصحيحة لتناول المنشطات، أن تكون تحت إشراف مدربين محترفين وليسوا هواه".

من جانبه قال الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إن تناول المنشطات مجهولة المصدر يسبب جلطات فضلا عن ضعف في الجهاز التناسلي وبالتالي عجز جنسي".

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