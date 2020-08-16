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منوعات

علماء يكتشفون سبب تعتم نجم عملاق أكبر من الشمس ٧٠٠ مرة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

 حدد علماء الفلك سبب التعتيم الدراماتيكي لأحد ألمع النجوم في سماء الليل.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، بدأ النجم العملاق الذي يدعى ب"منكب الجوزاء"، بدأ في التعتيم في العام الماضي واستمر هذا العام حيث يبدو أنه في طريقه نحو موت بشكل  عنيف.


وأشارت الصحيفة أن  السلوك الغريب للنجم ادى إلى استنتاج نظريات أنه سينفجر قريبًا في مستعر أعظم هائل يمكن رؤيته من الأرض.


 لكن استنادًا إلى ملاحظات تلسكوب هابل الفضائي ، قال العلماء إنهم يعتقدون الآن أن نجم "منكب الجوزاء"، أطلق سحابة ضخمة كثيفة وساخنة من المواد في الفضاء تبردت لتشكل الغبار.


 تحجب سحابة الغبار هذه ضوء النجم وتجعله يبدو باهتًا من منظور المشاهدين على الأرض.


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