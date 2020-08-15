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تعرف على أسباب انهيار عقار رقم 50 بشارع قصر النيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:56 م
عمارة منهارة
عمارة منهارة
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العقارات القديمة بالقاهرة تعد تحف معمارية نادرة يجب الحفاظ عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر ودائم كونها ثروة قومية، مشيرة إلى أن انهيار أى من هذه العقارات يعد خسارة لقطعة فنية فريدة.

وأضافت حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، مساء السبت، أن انهيار عقار رقم 50 بشارع  قصر النيل اليوم يعد فقدان تحفة معمارية فريدة، مشددة على ضرورة وجود مراقبة ومتابعة من لجان متخصصة على هذه العقارات حتى لا يتكرر هذا الأمر، مضيفة: "ناس تشتغل بقلبها".

ونوهت أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن هذه البنايات القديمة لا يمكن لها أن تسقط إلا إذا كان هناك شواهد على ذلك، موضحة أن المبانى القديمة لا تنهار إلا لأسباب واضحة، مضيفة: "لأن هناك حوائط سميكة جدًا بها يتراوح سمكها من 60 إلى 80 سنتيمتر تحمل الأسقف وعليه يسبق الانهيار شروخ وغيره أو أن هناك عامل مفاجئ".

وأكدت الدكتورة سهير حواس، أن عائد العقارات القديمة زهيد ولا يغطى ثمن صيانتها، مشددة على ضرورة الالتفات إلى ذلك، والعمل على الحفاظ على هذه المبانى الثمينة.
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