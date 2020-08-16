فورد برونكو 2021 تستعرض قوتها على الطرق الوعرة للمرة الثانية.. فيديو

أعلنت منذ فترة شركة فورد لصناعة السيارات الأمريكية عن السيارة فورد برونكو 2021 ، والتى تعتبر من السيارات التى تتحمل التضاريس الصعبة والعمل الشاق.





وبعد الإعلان مباشرة نشرت شركة فورد مقطع فيديو للسيارة وهى تستعرض قوتها فى عبور واحدة من أصعب الطرق فى العالم وهى Hell’s Revenge Trail فى الولايات المتحدة الأمريكية .





ولكن نشرت من جديد فورد مقطع فيديو لنفس السيارة مرة اخرى بهذه المنطقة Hell’s Revenge Trail ولاية يوتا الأمريكية ، وهى تستعرض قوتها من خلال اختبارات مختلفة، على ما نظن انها تعوض بعض نقاط الضعف فى الفيديو السابق .





ويكشف مقطع الفيديو الذى نشرته فورد سيارات برونكو مموهة وغير مموهة صعودًا وهبوطًا في طريق صخري بطول 10.5 كلم،كما تم تصوير برونكو في "Mickey’s Hot Tub"، وهي عقبة صعبة على طول المسار.





كما تعبر السيارة فورد برونكو 2021 حفرة كبيرة ثم تضطر إلى الخروج من الجانب الآخر على صخور شبه عمودية، وباستثناء انزلاق العجلات عدة مرات .





وترتفع السيارة فورد برونكو 2021 فوق الارض بـ 294 مم، كما يُمكنها الانطلاق في مسطحات مائية بعمق 851 مم، والسير بزاوية قدرها 29 درجة، وهذا ما جعلها تنطلق بهذه السلاسة على الطرق الوعرة .





وتتوفر فورد برونكو 2021 بمحركين ايكوبوست، الأول رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر V6 سعة 2.7 لتر بقوة 310 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران، على أن يتم الكشف عن إصدار هجين في المستقبل.