وزير الصحة اللبناني: التداعيات الطبية لانفجار المرفأ تسببت فى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة اللبناني فى حكومة تصريف الأعمال،حمد حسن، إن التداعيات الطبية لأنفجار مرفأ بيروت تسببت فى أرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتابع:"هذا ما كنا نتوقعه نظرًا للحالة التى سيكون عليها المواطنون من صدمة ما تجعلهم لا يتبعون الإجراءات الطبية.





وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، أن هناك 4 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تفجير المرفأ الذى وقع يوم 4 أغسطس، الأمر الذى يمثل عبئاً إضافياً على المنظومة الطبية فى البلاد.









ووجه وزير الصحة اللبنانى، الشكر إلى الدولة المصرية، على المساعدات الطبية وغيرها التى قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفداً طبياً مصرياً يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.





وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولى، فى حادث تفجير المرفأ قال وزير الصحة اللبنانى: أعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة فضلًا عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقًا بشفافية.. لسنا فى حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".