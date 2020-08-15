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رياضة

بعد الفوز القاتل ...محمد أوناجم يشارك الجمهور صورة من مباراة المقاصة.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر اللاعب محمد اوناجم , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "  صورة من مبارة اليوم أمام مصر المقاصة . 

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية وتفاعل معه الثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ما شاء الله عليك ياكبير بلفعل انت شلت الزمالك الماتش ده مشاء الله عليك يانجم

كنت هايل يا نجم واللة وجبهتك مؤثرة مع انك لوحدك لأن عبدالغنى مدافع عايزين أفريقيا انشاء اللة

الله عليك يا اوناجم زملكاوي ملكي

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وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف الفوز على نظيره مصر المقاصة في المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة قبل قليل في إطار مباريات الدوري العام .

وقام اللاعب  حسام اشرف بتسجيل هدف الفوز للأبيض على مصر المقاصة في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

🔥💪

Posted by Mohamed Ounajem on Saturday, August 15, 2020
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