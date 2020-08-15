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وزير قطاع الأعمال: مصر لا تزرع القطن قصير التيلة.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:55 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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حمزة شعيب
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن القطن المصرى متوسط التيلة لدية مقومات غزلية رائعة مقارنة بالأقطان الخارجية سواء كان طويل التيلة أو قصير التيلة، مشددا على أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف21 مليار جنيه.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، إن مصر منذ 30 عامًا تزرع ما يقارب من مليون فدان من الأقطان طويلة التيلة، معقبًا: مصر لا تزرع أقطان قصيرة التيلة، وحتى الأقطان متوسطة التيلة التي تنتجها مصر تعتبر بالنسبة للأقطان الأخرى طويل التيلة.

وأردف، ان زراعة القطن في مصر انخفضت من مليون فدان عام 80 إلى 136 ألف فدان في عام 2016، ولكن هذا العام سيكون هناك 170 ألف فدان لافتا إلى أن مصر تستورد 2.2مليون قنطار من الأقطان قصيرة التيلة، والتي تمثل 98% من الإنتاج العالمي.
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