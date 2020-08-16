بونفرير يتراجع: الأهلي لم يخسر 2002 بتعليمات سياسية ولكن بإرادة الهية

قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينس جماهير النادي الأهلي.





وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل".





وأردف: "مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر غاب فيها التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في الصدارة طوال الموسم".





واستطرد: "قلت إننا خسرنا المباراة بمشيئة إلهية وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ".