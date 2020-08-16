اليوم.. أولى جلسات محاكمة طالب تحرش بمعيدة في جامعة أسوان

تنظر الدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب،اليوم الاحد، أولى جلسات محاكمة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدة فى كلية التربية الرياضية أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 .





وكان قاضى الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد، أحال قضية التحرش إلى دائرة أخرى، في جلسة 25 يوليو الماضى، لاستشعاره الحرج، ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، مذكرة إلى محكمة استئناف قنا وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس الجارى للنظر فى أولى محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.





ترجع أحداث القضية إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2019/2020، عندما حررت "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان ، محضرًا بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة أول أسوان، تتهم فيه الطالب محمود . م . أ، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية ب جامعة أسوان ، بالتحرش اللفظي والجسدي، موضحةً خلال أقوالها فى محضر الشرطة بأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظيًا، وأيضًا عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها.





وكانت قوة أمنية توجهت إلى الحرم الجامعي، وألقت القبض على الطالب المتهم، وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه اعترف بواقعة التحرش. وتم إحالته للنيابة للتحقيق فى الواقعة، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يومًا، حتى أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فى أولى جلساتها يوم السبت 25 يوليو، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 أغسطس الحالي لاستشعار القاضى الحرج.



