شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح

رصدت عدسة المصورين التجسسية عددا من الصور النادرة للسيارة الجديدة كليا مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد ، بنموذج أولي في مراحله الأولى من الاختبارات ، وتعتبر هذه هى المرة الثانية لظهور السيارة بعد تسريب صور مموهة لها فى شهر يناير الماضى .

وبفضل هذه الصور التجسسية استطاع خبراء السيارات العالميين بتحديد ومعرفة بعض المعلومات الاولية عن السيارة الجديدة موديل 2022 ، اولها أنها ستكون مبنية على التصميم الأصلي الأيقوني من سيارة مرسيدس SL .

بالاضافة الى ان الجيل الجديد من مرسيدس SL 2022 سيتخلى عن تصميم "جراند تورر" الذي كان يستخدمه منذ عقود وستعود SL إلى أصولها كسيارة رياضية خالصة،

وقال هونشو رئيس تصميم مرسيدس " إنه يعتقد بشكل عام أن السقف الصلب الثقيل والمرهق سيتم استبداله بسقف من القماش. لن يقتصر الأمر على تقليل الوزن فحسب، بل سيعزز أيضًا التطبيق العملي حيث سيشغل السقف المطوي مساحة أقل بكثير عند الطي تم تخطيط تخطيط 2 + 2، إلى جانب عودة SL73 الأسطورية.

يذكر أن شركة مرسيدس ستعمل خلال الفترة القادمة على عائلة موسعة من طرازات 73 التاريخية والتي تحتوي جميعها على محرك V8 هجين مزدوج التوربو بسعة 4.0 لتر تصل قوته إلى 800 حصان.