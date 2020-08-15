رئيس الوزراء الهندي يهدد الصين: سيادة بلادنا هي الأسمى

أطلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، تحذيرات للجانب الصيني، على خلفية الاشتباكات الحدودية الدامية ووعد مودي ببناء جيش قوي، فيما تجري محادثات لتخفيف التعزيزات العسكرية على الحدود الهندية الصينية في منطقة الهيمالايا.





وأكد مودي خلال مراسم إحياء عيد الاستقلال، أن سيادة الهند هي الأسمى وأن العلاقات مع الجيران تعتمد على الأمن والثقة.





وقال رئيس الوزراء الهندي إن الجيش البالغ عدده 1.4 مليون عسكري سيتم تعزيزه،، وأضاف أن بلاده ملتزمة أمنها وتقوية جيشها بقدر المساعي التي بذلتها للسلام والتوافق، لافتا إلى أن الهند تبذل جهودا حثيثة لتعتمد على نفسها في صناعة الدفاع.





وأكد رئيس الوزراء القومي على أن سيادة الهند هي الأسمى بالنسبة له، وقال: "ما الذي يمكننا فعله، ما يمكن لجنودنا أن يفعلوه، الجميع رأوا ذلك في لاداخ"، في إشارة إلى الاشتباك الحدودي مع جنود صينيين في لاداخ الواقعة في الهيملايا في 15 يونيو الماضي.





ولقي نحو عشرون جنديًا هنديًا مصرعهم في الاشتباك الذي استخدم فيه الطرفان العصي والحجارة والأيدي، وأقرت الصين بسقوط ضحايا لكن من دون كشف عددهم.





وتبادل الطرفان الاتهام بشأن الاشتباك، وتم إرسال عشرات آلاف الجنود الهنود والصينيين، الذي خاضوا حربًا حدودية في 1962، إلى المنطقة.