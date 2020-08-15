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رياضة

الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:59 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس الإدارة بنادي الزمالك قرّر الانسحاب من النزاع على لقب نادي القرن، وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسئولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها وقدّمها مسئولو الزمالك لاتحاد الكرة ثم عادوا في اليوم التالي وسحبوها بأوامر من رئيس الزمالك".

وتابع: "بيومي كان قد أعدّ مذكرة ذكر فيها كل الأسانيد التي تقوي موقف الزمالك، ثم قام مجلس الزمالك عن طريق المدير التنفيذي بتقديم المذكرة في اتحاد الكرة إلا أن مرتضي منصور رئيس الزمالك طالب بسحب المذكرة".
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