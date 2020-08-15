الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس الإدارة بنادي الزمالك قرّر الانسحاب من النزاع على لقب نادي القرن، وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسئولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها وقدّمها مسئولو الزمالك لاتحاد الكرة ثم عادوا في اليوم التالي وسحبوها بأوامر من رئيس الزمالك".



