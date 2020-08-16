محمد حسن أوكا يكشف تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

انضم المخرج والممثل محمد حسن أوكا إلي فريق عمل فيلم التهويدة، الذي من المقرر البدء في تصوير في شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج طارق العريان وياسر النجار وبطولة عمرو يوسف، ومن تأليف تامر إبراهيم.





يشارك محمد حسن أوكا في العمل إلى جانب عدد من الوجوه الشابة حيث أجرى المخرج طارق العريان مسابقة لاختيار عدد من الوجوه الشابة للتمثيل في الفيلم.





فيلم «التهويدة» لا ينتمي لتصنيف الرعب، بينما يعتبر من نوعية الـ«سايكو دراما»، حيث يعتبر هذا القالب الفَنّي الجديد تجربة جديدة لعمرو يوسف الذي شارك في العديد من أعمال الأكشن والرومانسية.





ودرس محمد حسن أوكا الاخراج السينمائي والانتاج بالمعهد العالي للسينما، وكما قام بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم ضريبة المتعة، كما أخرج مسرحية نساء السعادة من بطولة الفنانة وفاء عامر، وشارك في إخراج فيلم EUC، وفيلم الجزيرة من بطولة أحمد السقا.



