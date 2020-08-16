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رئيس هيئة قضايا الدولة باكيًا: كنت سأعمل صيادا لولا أمي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:16 ص
المستشار أبو بكر
المستشار أبو بكر الصديق
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حمزة شعيب

قال المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه نشأ في قرية بسيطة لأسرة مصرية متوسطة الحال.


وتابع خلال مداخلة حواره ببرنامج "إبن مصر" المذاع عبر قناة "المحور"، باكيا: " كنت مشروع صياد في القرية لولا وقفة أمي بجانبي وتشجيعي على الإستمرار في التعليم".


وأضاف: "ثورة 23 يوليو كانت سبباُ في دخول التعليم لقريتي والتى لم يكن بها مدارس تعليمية".


وأردف: "ثورة 52 استهدفت أبناء الفقراء وعملت علي تعليمهم وبناء فكرهم، وكان الكتاب المسيطر على القرية".

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